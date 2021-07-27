Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu. Acı haber şehit Ali Rıza Özcücük’ün ailesine ulaştı. Peki Ali Rıza Özcücük kimdir? | Şehit Ali Rıza Özcücük kaç yaşındaydı? İşte ayrıntılar...

ALİ RIZA ÖZCÜCÜK KİMDİR?

Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

ŞEHİT ALİ RIZA ÖZCÜCÜK KAÇ YAŞINDAYDI?

Ali Rıza Özcücük 28 yaşındaydı. Acı haber, Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat-Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verildi.

Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük’ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük’ün yarın düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

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MSB acı haberi duyurdu: Pençe Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu