Mübarek Ramazan ayında Demet ve Alişan'ın programına konuk olarak çok önemli açıklamalarda bulunan ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel'in hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Ali Rıza Temel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eserleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

ALİ RIZA TEMEL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ali Rıza Temel, 1946 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya geldi. 1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı.

1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirildi.

1982-1987 yılları arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri okuttu.

2011 senesinde emekliye ayrıldı. Temel halen Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ALİ RIZA TEMEL'İN ESERLERİ NELERDİR?

İslam Davası ve Münafıklar

İslam'da Dış Politika ve Diplomasi

İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri

Ayet ve Hadisler Işığında Dini ve Sosyal Hayatımız

Mutlu bir yuva nasıl kurulur?

Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)

İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)

İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)

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