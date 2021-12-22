Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Vicdansız öğretmen ders esnasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp tekme tokat dövdü. Bu kapsamda Ali Rıza Yücel kimdir? | Görevine son mu verildi? | Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel son durum? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALİ RIZA YÜCEL KİMDİR?

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeniydi.

Vicdansız öğretmen, 14 Aralık Salı günü ders esnasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp, dövdü.

O sırada gelen sesler üzerine teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, sınıfından çıkıp öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Yücel' in elinden kurtardı.

Olayı duyan diğer öğretmenlerde öğrencinin yanına geldi. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıyan görüntü sosyal medyada tepki çekti.

ALİ RIZA YÜCEL GÖREVİNE SON MU VERİLDİ?

Öğrencinin babası Duran K. olayın ardından açıklamada bulundu. Yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiren Duran K. oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdiğini sonra da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını ifade eden Duran K., olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada öğretmenin açığa alındığı ifade edildi.

AKSARAY'DA MATEMATİK ÖĞRETMENİ ALİ RIZA Y SON DURUM

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir"

Soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheliye bir gün gözaltı tedbirleri uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir.