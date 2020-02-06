Ali Sabancı kimdir? Kaç yaşında? Pegasus'un sahibi Ali Sabancı'nın eşi kim?

Sosyal mecralarda Galatasaray Başkan adaylığı ile anılan Ali Sabancı, en çok araştırılan ve merak edilen isimler arasında yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Ali Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serveti ne kadar? Galatasaray'a başkan adayı olacak mı?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ALİ SABANCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969'da Adana'da Hayırlı Zerrin ve Şevket Sabancı'nın çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. Emine Sabancı Kamışlı ve Sadıka Sabancı isimlerinde iki ablası bulunuyor.

Ali Sabancı iş adamı Sakıp Sabancı'nın öz yeğenidir.

İlkokul eğitimini Adana'da, ortaokul eğitimini Almanya'da, lise eğitimini İngiltere'de, üniversite eğitimini de Amerika'da tamamladı. 1987-1991 yılları arasında ABD'de Massachusetts eyaleti Medford şehrinde yer alan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı.

1995 senesinde Kolombiya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden uluslararası finans dalında yüksek lisans yaparak diploma aldı. 1991-1997 yılları arasında Morgan Stanley & Co. Incorporated şirketinde finansal analizci olarak görevde bulundu. Türkiye'ye geri geldiğinde, aile şirketi olan Akbank'da Bahçekapı Şubesi'nde veznedar olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları aralığında Sabancı Holding Projelerinden Sorumlu Yönetici görevinde, 2001-2004 seneleri arasında da Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcracı Genel Müdür Yardımcısı vazifesinde yer aldı.

Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrılarak babası ve ablası ile birlikte kurdukları Esas Holding'e geçiş yaptı. 2004 yılından bu yana Esas Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam ediyor. TOBB bünyesinde Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görevalıyor ve aynı zamanda İSO ile TAİK üyeliği bulunuyor. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de devam ediyor.

2005 yılından bu yana Esas Holding tarafından satın alınan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyor.

Esas Holding'in partner olduğu İzair ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi ve AFM Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı, bunun yanında TÜSİAD, TYD ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak sektördeki çalışmalarını sürdürüyor.

ALİ SABANCI'NIN EŞİ KİM?

Ali Sabancı'nın, iş adamı Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Sabancı ile evliliği bulunuyor. Kaan Ali ve Şevket Emrecan adlarında iki oğlu vardır. Ali Sabancı'nın tam adı ise Ali İsmail Sabancı'dır.

GALATASARAY'A BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Sosyal medyada son dönemde sıkça dile getirilen bu iddia, henüz bir dedikodunun ötesine geçebilmiş değil. Ali Sabancı'nın Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeliği bulunsa da kulübe yakın kaynaklar tarafından başkan adaylığı için ortaya çıkmasının söz konusu olmadığı söyleniyor.