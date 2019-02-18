Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Maçın kahramanı Mete Kalkavan. İki yıllık başkanlık döneminde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçın ardından gazetecilere açıklama yaptı. Karşılaşmada iki tarafın da pozisyonları olmasına rağmen futbol adına konuşulacak söz olmadığını söyleyen Öztürk, "Maçın kahramanı Mete Kalkavan. İki yıllık başkanlık döneminde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi. VAR'dan sonra yeni türevleri çıktı. Eskiden direkt yapılıyordu. VAR sistemi var, iyi, geldi, tamam ama kullanın o zaman. Penaltıdır, değildir, buna girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. Takımlara bu hakkı verin, kulübeden itiraz hakkı olsun. VAR'a gidilme hakkı olsun. Hakem gitmiyorsa eğer odadaki insanlar uyarsın" diye konuştu.

"KENDİNLE İLGİLİ EGO PROBLEMİN VAR YA DA ART NİYETLİSİN"

Nazım Sangare'nin sarı kart gördüğü pozisyona da değinen Öztürk, "Baktığınızda maçın gazıyla karar verilmiş. Belki geri alınabilecek. Nazım'ın sarı kart pozisyonu komedi. Bir oyuncu hakemin hatalı verdiği karara, elini kaldıramayacak mı? Arda taç benden çıktı diyor buna rağmen kararı geri alamıyorsan o zaman senin kendinle ilgili ego problemin var ya da art niyetlisin. Robinho'nun arkadan yapılan müdahalesi var" dedi.

"İNCE DOĞRAMA İŞLEMİ YAPILDI"

Pozisyonlar hakkında teknik değerlendirme yapmanın görevi olmadığına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu: "Burada ince doğrama işlemi yapıldı. Bir hakem tarafından temiz işlem oldu. Kamuoyu değerlendirecektir ama VAR'a gidilen ve gidilmeyen konularla psikolojik yönlerle bir hakemin görevi maçı yönetmek ama adil şekilde. Taraftarı, kulübeyi de oyuncuları da yöneteceksin. Statta herkes ayağa kalkıyorsa en azından kibarlık olarak git VAR'a. Millet gerçekten gitti desin. Stada gelen bütün insanlarda hakem art niyetli duygusu oluştu. Yanımda Rusya'nın teknik direktörü vardı, "Hakem ilginç" dedi. Sağolsun Mete bey çok temiz bir işlem yaptı. Antalyaspor camiası da ben de taraftar da Mete Kalkavan ismini bugünü unutmaz."

"METE KALKAVAN İSMİ ANTALYASPOR CAMİASI TARAFINDAN UNUTULMAZ BUGÜNDEN SONRA"

Ali Şafak Öztürk, Mete Kalkavan'ın maçı art niyetli yönettiğini ve bunun nedenlerinin araştırılması gerektiğini dile getirdi. Medipol Başakşehir tarafının maçtan önce açıklama yaptığını belirten Öztürk, Kulüpler Birliği'ne çağrı yaptı. Öztürk, şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği'nden talebim var. İmza atan kulüpler açıklama yapıyor. O zaman başta açıklama yapılmasın ya da Kulüpler Birliği olarak hakemlerle ilgili açıklama yapmayacağız diyelim. Herkes hakkını arasın, hak eden kazansın. Bizim de içimiz rahat etsin. Elinden geleni herkes yapsın ama bugün içime sinmedi. Mete Kalkavan ismi Antalyaspor camiası tarafından unutulmaz bugünden sonra."

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- Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları

DHA