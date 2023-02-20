Ali Said Al Muhannadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Said Al Muhannadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Said Al Muhannadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Said Al Muhannadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Said Al Muhannadi 11 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Said Al Muhannadi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ali Said Al Muhannadi'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Said Al Muhannadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Said Al Muhannadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Said Al Muhannadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Said Al Muhannadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Qatar SC

1 Ocak 2018 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2018 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Markhiya SC

1 Eylül 2020 yılında Al-Khor SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Markhiya SC

Ali Said Al Muhannadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Said Al Muhannadi şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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