Ali Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Saleh 22 Ocak 2000 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Saleh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wasl Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Al-Wasl Sports Club takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Ali Saleh'nin Al-Wasl Sports Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ali Saleh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alisaleh.7/

Ali Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ali Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wasl

Ali Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Saleh şuan Al-Wasl Sports Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Saleh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Wasl (2006-2015)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 3 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 9 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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