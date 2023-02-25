Ali Samadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Samadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Samadov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Samadov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Samadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Samadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Samadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Samadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Samadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Samadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Samadov 6 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur.  Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Əli İlham oğlu Səmədov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Samadov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Samadov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Samadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Samadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2017 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2019 yılında FK Sabah U19

1 Ocak 2020 yılında Kapaz PFK

14 Ekim 2022 yılında Kapaz 2

15 Ocak 2023 yılında Shamakhi

Ali Samadov kimdir

Ali Samadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Samadov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Samadov nereli

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