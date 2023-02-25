Ali Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Samake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Samake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Samake 30 Ocak 2000 tarihinde Bougouni şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Badra Ali Samake şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Samake Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N1SA yapmaktadır. Ali Samake, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Samake'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Samake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Samake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Samake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Samake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Torino U19

4 Ocak 2019 yılında Lecco

2 Ocak 2020 yılında Torino U19

3 Ocak 2020 yılında Chieri

30 Haziran 2020 yılında Torino U19

1 Temmuz 2020 yılında Agia Napa

3 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

31 Ocak 2023 yılında KS Lushnja

Ali Samake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Samake şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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