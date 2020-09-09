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Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetti. Taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılan Ali Şansalan hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı? Detaylar ve bilinenler haberimizde...

Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?

Süper Lig'de 2017 yılında görev almaya başlayan Ali Şansalan, o dönemden bu yana hızlı bir yükselişle, ligde birçok maçta görev aldı. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Şansalan, taraftarlar tarafından da oldukça fazla merak ediliyor. Bu kapsamda internet arama motorlardında  Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1988 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Ali Şansalan, aslen Çanakkaleli. 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı. 

Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

Spor yazarları tarafından, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan şekilde hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu belirtilen Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

ALİ ŞANSALAN HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna dair spor kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor ancak Galatasaraylı olduğu iddia edilmektedir. 

Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı?

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