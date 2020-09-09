Süper Lig'de 2017 yılında görev almaya başlayan Ali Şansalan, o dönemden bu yana hızlı bir yükselişle, ligde birçok maçta görev aldı. Taraftarlar tarafından da oldukça fazla merak edilip araştırılan bir isim olan Ali Şansalan hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte, Ali Şansalan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlı? Sorularının cevapları...

ALİ ŞANSALAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1988 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Ali Şansalan, aslen Çanakkaleli. 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun olan Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Spor yazarları tarafından, kariyerinde Türk hakem tarihinde eşine pek rastlanılmayan şekilde hızlı bir yükseliş içerisinde olduğu belirtilen Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

HANGİ TAKIMLI?

Ali Şansalan'ın hangi takımı tuttuğuna dair spor kamuoyunda net bir bilgi bulunmuyor.