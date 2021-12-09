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Ali Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı nereli ve kaç yaşında?

MSB'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Şehit düşen askerlerimizden biri Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı. Peki Ali Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar..

Ali Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı nereli ve kaç yaşında?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit düşen askerlerimizin adı açıklandı. Bu kapsamda Ali Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar..

ALİ SARI KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde görevli görevliydi.

Ali Sarı, Irak kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırda şehit düştü.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ALİ SARI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Denizli'de yaşayan ailesi haberi Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ve askeri yetkililerden aldı. Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı (29) şehit düştü.

Piyade Uzman Çavuş Sarı’nın eşi Anna Sarı acı haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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