Ali Say kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Say Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Say kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Say ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Say kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Say Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Say adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Say Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Say 21 Temmuz 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Say Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ali Say, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Say'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Say Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alisay7/

Ali Sayboyu ve yaşı kaç

Ali Say Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Say isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Say Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Say futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2010 yılında Karşıyaka U21

18 Ocak 2013 yılında Karşıyaka

7 Ocak 2015 yılında Balçova Yaşam

30 Haziran 2015 yılında Karşıyaka

31 Ağu 2015 yılında Kartalspor

21 Aralık 2015 yılında Karşıyaka

7 Ocak 2016 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2016 yılında Karşıyaka

5 Ocak 2018 yılında Nazilli Bld

29 Ağu 2018 yılında Fatsa Belediye

29 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

8 Ocak 2020 yılında Sivas Belediye

22 Ocak 2021 yılında Van Spor FK

26 Temmuz 2021 yılında Artvin Hopaspor

23 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

12 Ocak 2023 yılında Karşıyaka

Ali Say kimdir

Ali Say Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Say şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Göztepe, Karsiyaka

Ali Say Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U20 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Say nereli

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