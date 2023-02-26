Ali Shojaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Shojaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Shojaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Shojaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Shojaei 8 Ocak 1997 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی شجاعی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Shojaei Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Ali Shojaei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Shojaei'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Shojaei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alishojaei.23/

Haberin Devamı

Ali Shojaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Shojaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Shojaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Shojaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC

11 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

8 Eylül 2020 yılında Persepolis

1 Temmuz 2022 yılında FC Nassaji M.

Ali Shojaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Shojaei şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ali Shojaei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saipa

İran U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İran U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İran U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.