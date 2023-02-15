Ali Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Suljic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Suljic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Suljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Suljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Suljic 18 Eylül 1997 tarihinde Motala şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Suljic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Ali Suljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Suljic'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Suljicboyu ve yaşı kaç

Ali Suljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ali Suljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Suljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Suljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2016 yılında Chelsea U23

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

2 Temmuz 2018 yılında Häcken

12 Ocak 2019 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2022 yılında Helsingborgs IF

Ali Suljic kimdir

Ali Suljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Suljic şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Motala AIF (-2013), Chelsea FC (2013-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ali Suljic nereli

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