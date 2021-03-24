Ali Sunal koronavirüsü atlattı!

İkinci kez baba olmaya hazırlanan 43 yaşındaki Ali Sunal, salgına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"AĞIR GEÇTİ"

Beklediğinden ağır geçtiğini söyleyen Sunal şu an gayet iyi olduğunu söyledi. Ali Sunal, "Güzel bir şey için buradayız bebeğimizin kontrolü için geldik. Gayet iyiyim, biraz ağır geçti beklediğimden. Hallettik çok şükür. Sağlığımız yerinde, dinlenme toparlanma süreci oluyor. Kızıma ya da eşime bulaşmadı" şeklinde konuştu.