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  3. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti ikinci bebeklerine kavuştu. Sunal müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

2018 yılında evlenen Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade 2019 yılında ilk çocukları Narin'i kucaklarına almıştı. İkinci bebeklerine kavuşan çiftten Sunal, "Nil kızım doğdu" diyerek güzel haberi takipçileriyle paylaşırken eşinin ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

"NİL KIZIM DOĞDU"

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. İkinci kez baba olma heyecanı yaşayan ünlü oyuncu,  "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlı'm. Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet, bildiniz... Nil kızım doğdu. Herkes iyi, selamları var." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

"NE SÜRPRİZLİ BİR GÜN"

Nazlı Kurbanzade de Instagram hesabından "Ne sürprizli bir gün... Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoş geldin canım Nil " notunu paylaştı.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

"KEMAL ÜÇÜNCÜ TORUNUMUZ GELDİ "

Babanne Gül Sunal ise hastane odasında çekilen fotoğrafın altına "Kemal Üçüncü torunumuz Nil dünyaya geldi…" notunu düştü.

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade kızları Nil'e kavuştu! Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular!

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