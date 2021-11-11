Ali Sunal'dan hüzün dolu Kemal Sunal paylaşımı! "Koca Çınarım"

Ardında bıraktığı 'Süt Kardeşler', 'Hababam Sınıfı', 'Tosun Paşa', 'Sahte Kabadayı' ve 'Kapıcılar Kralı' gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77'nci doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor.

Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde oğlu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

"HER YIL ÇOĞALARAK"

Duygusal bir yazı kaleme alan Sunal, babasına; “Başta ben olmak üzere tüm sevenlerin hayranların seni senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi ikisi fotoğrafta. İşte biz senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz her yıl çoğalarak. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil ‘in melek dedesi iyi ki doğdun…” diye seslendi.