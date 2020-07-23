Ali Sunal'ın huzuru kaçıran Berkay özür diledi!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın yüksek müzik sesi nedeniyle huzuru bozuldu. Küçükbük'teki villasında kalan Ali Sunal, geçtiğimiz gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

Yüksek müzik sesinin hemen yandaki otelden geldiğini düşünen ünlü isim Sunal oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

SANATÇI BERKAY ÖZÜR DİLEDİ

İddialara göre verdiği bu tepki otel sahibini öfkelendirdi. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın kaldığı villadan geldiği öğrenildi.

Kendi ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca telaşla kapıya gitti ve Ali Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kapattı.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ali Sunal ve eşi geçtiğimiz hafta da küçük kızlarının plajdaki çıplak fotoğraflarının basında yer almasından rahatsız olmuştu. Sunal'ın eşi Nazlı hanım bir mesaj yayınlamıştı.

Nazlı Sunal açıklamasında şunları söylemişti: 'Bu sabah gazetelerde kızımız Narin'le evimizin plajında denize girerken çekilmiş fotoğraflarımızı gördük çekmeyin demiyorum ama küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını gazetede görmek inanın hiç hoşumuza gitmedi hele ki günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilemediğimiz bir dönemde bu tip çocuk fotoğraflarının alanen çekilmesini bir anne olarak doğru bulmuyorum en azından biraz daha düşünceli kareler çekip yayınlarsanız bizi daha az üzmüş olursunuz sevgiler.’’