‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinde rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli’nin beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın haberinde; Ali Sürmeli'nin ameliyata alınacağı belirtildi.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 1959 yılında dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Aslen Muş-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

1995 yılında "Sokaktaki Adam" rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998yılında "Karşık Pizza" adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı.

2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğiniMahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulutbaşrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak,Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Ödülleri:

2000 - 37. Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Filler ve Çimen)

1996 - 8. Ankara Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sokaktaki Adam)

1996 - 18.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sokaktaki Adam)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

2011 - Antigone : Sofokles - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 - Ayak Takımı Arasında : Maksim Gorki - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 - Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular

1996 - Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Abdülcambaz : Turhan Selçuk - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Palyaçolar : Salih Kalyon - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

1985 - Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1986 - Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Akvaryum (oyun) : Aldo Nicolai - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Mustafa (oyun) : Orhan Asena - Adana Devlet Tiyatrosu

1985 - Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu

1984 - Kurban : Güngör Dilmen : Adana Devlet Tiyatrosu

1984 - Akvaryum : Adana Devlet Tiyatrosu

1984 - Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile Galileo : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

2009 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - İzmit Şehir Tiyatrosu

2005 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000 - Kahvede Şenlik Var : Sabahattin Kudret Aksal - Misafir Oyuncular

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mucize (Haydar) (Sinema Filmi)

2014 - Beyaz Karanfil (Osman) (TV Dizisi)

2012 - Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2012 - Kurt Kanunu (Rol Adı Ekle) (TV Dizisi)

2012 - Açlığa Doymak (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 - Bir Ses Böler Geceyi (Hızır) (Sinema Filmi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Hoca) (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Ağlayan Hoca) (Sinema Filmi)

2009 - Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Ateş) (Sinema Filmi)

2009 - I Saw The Sun (Nedim) (Sinema Filmi)

2009 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (Şeref Zazaoğlu) (TV Dizisi)

2008 - Hoşçakal Güzin (Bakkal Muhittin) (TV Filmi)

2008 - Girdap (Salman) (Sinema Filmi)

2008 - Fırtına (69) (Sinema Filmi)

2008 - Baba Ocağı (Seyfi Efe) (TV Dizisi)

2007 - Senin Uğruna (Kerim) (TV Dizisi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Arıza) (TV Dizisi)2007

2007 - Beyaz Melek (Zeki) (Sinema Filmi)

2006 - Yağmurdan Sonra (Vendor Karuzo) (TV Dizisi)

2006 - Umut Adası (Havas) (Sinema Filmi)

2006 - Sınav (Selçuk) (Sinema Filmi)

2006 - Fırtına (Sivil Polis) (TV Dizisi)

2006 - Eve Giden Yol 1914 (Servet Ağa) (Sinema Filmi)

2005 - Kin ve Gül (TV Filmi)

2005 - Banka (Sinema Filmi)

2005 - Aşka Sürgün (Adalı) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Sezgin) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (Yavuz) (TV Dizisi)

2003 - Kasabanın İncisi (Salih) (TV Dizisi)

2003 - Hürrem Sultan (Kanuni Sultan Süleyman) (TV Dizisi)

2001 - Şellale (Süleyman) (Sinema Filmi)

2001 - Son (Sıddık) (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Camoka) (Sinema Filmi)

1999 - Deli Yürek (Turgay Atacan) (TV Dizisi)

1998 - Kaçıklık Diploması (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1998 - Karışık Pizza (Sinema Filmi)

1996 - Kurtuluş (Refik Bey) (TV Dizisi)

1996 - Hayat Bazen Tatlıdır (Ali) (TV Dizisi)

1995 - Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)

1995 - Düş, Gerçek, Bir De Sinema (Sinema Filmi)

1994 - Babam Askerde (Sinema Filmi)

1993 - Mavi Sürgün (Sinema Filmi)

1993 - Hoş Memo (TV Filmi)

1988 - Gece Dansı Tutsakları (Ahmet) (Sinema Filmi)

1988 - Dönüş (Sinema Filmi)

1986 - Olacak O Kadar (Yarışma Sunucusu) (TV Dizisi)

1983 - Beyaz Ölüm (Sinema Filmi)