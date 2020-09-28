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Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastane kaldırıldı. Oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzerken son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Doğan Baba rolüyle tanınan sinema ve dizi oyuncusu Ali Sürmeli, evinde aniden fenalaştı ve ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Sürmeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı? sorularının cevaplarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

ALİ SÜRMELİ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli  tansiyona bağlı olarak evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sürmeli burada hemen ameliyata alındı. Ameliyat 5 saat sürdü.

ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babasının sağlık durumuna ilişkin konuşan Eren Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.  

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

"İYİ GEÇMİŞ AMELİYATI, UYANDIRACAKLARMIŞ"

Sürmeli'nin hastaneye kaldırıldığı haberini alan rol arkadaşı Oktay Kaynarca da hastaneye geldi.  Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini dile getiren Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. İyi bir ameliyat olmuş. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar" dedi. 

"BURADAN AYRILIRKEN MUTLU AYRILIYORUZ ŞU AN"

Mahsun Kırmızıgül ise, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz" diye konuştu. 

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı?

Tayfun Altuntaş
Editör


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