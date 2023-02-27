Ali Tahami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Tahami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Tahami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Tahami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Tahami 4 Nisan 1999 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی تهامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Tahami Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Ali Tahami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Tahami'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ali Tahami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Tahami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Tahami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Tahami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Mes Kerman

Ali Tahami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Tahami şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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