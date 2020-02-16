TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, "Futbolu futbolculara bıraksınlar" dedi.

Maçına ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Açıkçası çok üzgünüm. Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Ona rağmen oyuncularım 41. dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Şanssız bir gol yedik. Futbolu, futbol oynamak için sahaya çıktıklarında, futbolculara bıraksınlar. Ben bunları konuşmayı seven bir adam değilim. Ne kartı verdi ne ofsaytı verdi. Kendimizi eleştirecek miyiz? Tamamiyle. Oynadığımız futbolu eleştireceğiz. Eğer maçın önüne bir şekilde ufak noktada hakem geçerse maçı kaybetmek doğal olur. Burada VAR sistemi yok. VAR olsaydı hakem hakemliği yaptığı hatadan dolayı bırakabilirdi. Konuşmayalım ama burada ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğa hedef koymuşuz. Bu kadar mücadele var. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. Bana göre bir adım ofsayt. İnşallah vicdanları rahat olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA