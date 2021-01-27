TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Taner Taşkın ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibi, Taner Taşkın'ın yerine teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaştı. Peki, Ali Tandoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Tandoğan hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ALİ TANDOĞAN KİMDİR?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ali Tandoğan, 25 Aralık 1977 tarihinde Salihli'de dünyaya gelmiştir. Futbolculuk döneminde sağ bek ve sağ kanat bölgelerinde görev yapan eski futbolcu, 2015 yılında futbol kariyerini sonlandırdı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Ali Tandoğan, futbola Yeni Salihlispor’un alt yapısında 8 yaşındayken başladı, 17 yaşına kadar amatör olarak futbol oynadı. Ardından Salihlispor ile 2. Ligde profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. 2. Ligde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeye başardı ve Denizlispor’a transfer oldu.

1998-1999 sezonunda transfer olan Ali Tandoğan, 5 buçuk yıl bu takımın formasını giydi. Denizlispor'da oynadıktan sonra Yeni Salihlispor'dan da hocası olan Ersun Yanal ile birlikte Gençlerbirliği'ne geçti. 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 2 sezon Gençlerbirliği’nde oynayan Ali Tandoğan, takımıyla UEFA kupası maçlarına katıldı. Avrupa' da oynanan maçlarda toplamda 8 maçta 2 gol 2 asist yapma başarısını gösterdi. 2004 yılında Gençlerbirliği'nde, kulüp taraftarlarının oylarıyla, "Yılın Futbolcusu" seçilmiştir. 2005-2006 sezonunun başında Rıza Çalımbay'ın isteği ile Beşiktaş'a transfer oldu.

Sağ kanadı etkili kullanabilen futbolcu, isabetli ortaları ve iyi kullandığı serbest vuruşları ile bilinmektedir. Serbest vuruştan birçok gole imza atan Tandoğan, Delgado, Tello gibi serbest vuruşları iyi kullanan futbolcuların olması sebebi ile Beşiktaş'ta serbest vuruşları kullanamamıştır.

2009-2010 sezonu Yaz Transfer Dönemi'nde Bursaspor'a transfer olmuştur ve aynı sezon Bursaspor'la şampiyonluk yaşamıştır.

2010-2011 sezonu sonunda Bursaspor ile olan kontratı bitmiştir ve Antalyaspor ile anlaşmıştır.

5 Temmuz 2013'te Mersin İdman Yurdu ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bu takım ile 30 maça çıkıp 4 gol atmış ve sonucunda takımı Süper Lig'e yükselmiştir.

23 Ağustos 2014'te Adana Demirspor ile sözleşme imzalamıştır.

2015 yazında aktif futbol hayatına nokta koymuştur.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2016 yılında Boluspor maçından sonra Denizlispor' un teknik direktörü olmuştur. Teknik direktör olarak Denizli Atatürk Stadyumu'nda çıktığı ilk maçta Büyükşehir Gaziantepspor' u 2-1'lik skorla mağlup etmiştir. Mart 2017 yılında görevinden istifa etmiş, istifası yönetim tarafından kabul edilmeyip sözleşmesi 1 yıl daha uzatılmıştır.

24 Temmuz 2017 tarihinde Şanlıurfaspor'un teknik direktörlüğü görevine getirilmiş, 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan sonra Balıkesirspor'un teknik direktörü olmuştur. Kısa bir süreliğine de Altay'da görev yapan Ali Tandoğan, 2020-2021 sezonu için Tuzlaspor ile anlaştı.