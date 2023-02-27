Ali Tari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Tari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Tari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Tari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Tari 31 Ekim 2000 tarihinde Nur, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی تاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Tari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Tari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Tari'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Tari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Tari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Tari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Tari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Naft Novin

18 Ocak 2018 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2018 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2020 yılında FK Sabail 2

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında Sanat Naft

Ali Tari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Tari şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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