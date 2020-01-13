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Ali Tezel gözaltına alındı

SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Ali Tezel gözaltına alındı

SOSYAL güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel'in emniyete götürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA



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