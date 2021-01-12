Ali Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Müge Anlı Ali Toprak bulundu mu, neden öldü, kim öldürdü?

ATV ekranlarında yıllardır Müge Anlı ile tatlı sert programını sunan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ele aldığı Ali Toprak cinayeti hakkında araştırmalar hızlandı.

ALİ TOPRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan 44 yaşındaki Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı buldu. Ali Toprak'ın ölümünden sonra aile Müge Anlı'ya katılarak katilin bulunmasını istedi.

ALİ TOPRAK BULUNDU MU, NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Eşi Müge Anlı programına katılarak konu hakkında tüm bildiklerini söyledi. Müge Anlı ve ekibi de detaylar üzerinden Toprak'ın neden ve kim tarafından öldürüldüğünü araştırmaya başladı. Ancak katilin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı. Toprak'ın eşi Alime Toprak, cesedi ilk bulduğunda korkudan bayıldığını belirtti. Cesedi görmesine rağmen bir süre yardım istemeyen genç kadına Müge Anlı, '' Neden yardım istemedin hemen'' diye sordu.

2 saat kadar baygın kaldığını söylene Alime Toprak, ardından ayıldığını ve dışarı çıkıp 'kimse yok mu?' diye bağırdığını söyledi. Ardından birinin kendisini görüp aracıyla durduğu söyledi. Ancak şahıs, ''Alime'ye Ali'yi sorduğumda 'içerde uyuyor' dedi. Benden yardım istemedi'' dedi.

Alime Toprak'ın ifadeleri şüpheli bulundu. Detaylar için videoyu izleyebilirsiniz.

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