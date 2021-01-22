Ali Toprak'ın katili eşi Alime Toprak çıktı! Müge Anlı'da itiraf etti....

Anamur'da eşiyle birlikte muz serasında çalışan Ali Toprak geçtiğimiz Ağustos ayında şüpheli bir cinayete kurban gitmişti. Ailesi Müge Anlı'ya çıkarak katilin bulunmasını istedi. 2 çocuk babasının kim tarafından öldürüldüğü haftalardır araştırılıyordu. Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak'ın ekranlarda haftalardır anlattıkları şüphe uyandırıyordu.

İNKAR EDİYORDU

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan Alime Torapk.; “Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü” dedi. Ancak Müge Anlı’nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

''CİNAYET GÜNÜ SERADA BENİ ÇOK DÖVDÜ''

Müge Anlı’nın; “Varsa bir bildiğin, anlat” demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. “Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali’yi öldürdüm” dedi.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİ?

İtirafın ardından Ali Toprak'ın yakınları gözyaşlarına boğulurken, Alime Toprak canlı yayında detayları vermek istemediğini cinayetin perde arkasını savcıya anlatacağını söyledi. Ali Toprak'ın kumar borçları yüzünden eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiaları konuşuluyor.

Cinayet itirafının tamamı için Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tekrarını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Ocak Cuma | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE