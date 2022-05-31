Ali Yalçın, Emekli Memur-Sen İstanbul İl Divan toplantısına katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz, Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Arslan Özuduruk, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul ilçe Temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Erol Ermiş ve bazı Emekli Memur-Sen üyelerinin de katıldığı kalabalık bir toplulukla yapıldı.

"SENDİKALAŞMA EMEKLİLERİN EN DOĞAL HAKKI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın burada yaptığı konuşmada ‘’Sendikalaşma emeklilerin en doğal hakkıdır’’ dedi. Yalçın konuşmasında ‘’Emekli Memur-Sen, emeklilerin en doğal hakkı olan sendikalaşma konusunda kararlı adımlarla güvenli yarınlara yürüyor. Emekli Memur-Sen İstanbul’da çıtayı yükseltiyor. Örgütlenme büyüyecek, mücadele sürecek, hayra vesile olacak inşallah’’ ifadelerine yer verdi.

Yalçın ’’Ak saçlıların, Devlete ömrünü vermiş buradaki emekli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir gün, İstanbul’un fetih yıl dönümü. İstanbul teşkilatımızın bir tık ileriye gitmek için Besmele çektiği, yeni bir yolculuğa çıkmak için yola koyulduğu gün. Emekli Memur-Sen, 30 yıl önce başladığımız örgütlenmenin aynı şevkle hizmete koyulduğu bir kitle. Memur emeklilerinin sendikalaşma hakkı yok. Bu İLO Sözleşmesine aykırıdır. İşverenle hukukunu tartışmak sendikal mücadele ile olur. Memur-Sen bugün ülkemizin en büyük sendikasıdır. Bunun altında emek var, inanç var, gayret var’’ şeklinde konuştu.

"KAVLİ DUA İLE FİİLİ DUAYI BİRLEŞTİRMEK LAZIM"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü; ‘’Kavli Dua ile Fiili Duayı birleştirmek lazım. Meselesine sahip çıkarak, örgütlenip bir araya gelerek beraber hak alalım. Bugün bu toplantı çok kıymetli olup, sadece bulunduğumuz noktayı etiketlemek istiyorum. Devlette her şey yasal zeminde yapılır. Bu da meselesine inanmakla olur. 2010 yılında Memur-Sen bileğiyle, yüreğiyle aldı. Ondan sonra kazanımlar başladı. Sendikayı Dernekten ayıran tek fark, Toplu Sözleşme ve Grev hakkıdır. Bizim verdiğimiz mücadele emekliler açısından bir emsaldir.’’

"EMEKLİ OLDUK RAHMETLİ OLMADIK"

Yalçın konuşmasının son bölümünde de şu görüşlere yer verdi; ‘’İşe sahip çıkacağız. Sendikalaşacağız, haklarımızı alacağız. Buradaki tutarsızlığı aşmak sizin elinizdedir. Biz destek vereceğiz, size salonumuzu, yüreğimizi açacağız. Siz ise, üyeliğini yapıp sisteme işleyeceksiniz. Çekirdekte görev alan arkadaşlar sahada olmalıdır. Bir ortak dil oluşturulmalıdır. Bir yayın faaliyeti olmalı ve ‘Emekliler Sendika istiyor’ sesi kulaklara işlenmelidir. Emekliler için iki yol var. Ya emekli olarak 12. Sendika olacak veya emekli olduğu tarihteki sendikanın üyeliği devam edecek. Gelin bu alanı örgütleyelim. Bu alan masada temsil edilsin. Emekli olduk rahmetli olmadık. İçinizdeki pozitif enerjiyi, heyecanı koruyun. Katılımınızdan dolayı sizlere ve gayretinden dolayı İstanbul Teşkilatımıza teşekkür ediyorum.’’

MEMUR-SEN FELAKETLERİN OLDUĞU HER YERDE

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de burada yaptığı konuşmada ‘’Memur-Sen felaketlerin olduğu her yerde mağdurların yanındadır’’ dedi. Küçükkösen sözlerine şöyle devam etti:

‘’İstanbul’un Fethinin 569. Yılına tekabül etmesi bu toplanın önemini ifade etmektedir. Bir dava itidalle dalgalanır, çılgınlıkla gelişir. Başarılı olmak, Nobel Ödülü almak değildir, diyor Aziz Sancar. Hangi ile gitmişsek biz böyle coşkuyla karşılandık. 81 İl’de ve ilçelerimizde örgütlendik. Komisyonlarımızı kurduk. Pandemi dönemine rağmen mücadelemizi sürdürdük. Memur-Sen İdlipte, Filistin’de, sel ve deprem felaketi olan her yerde. Hasan Ali Yücelin deyimiyle, başımızdan aşkın gailemiz var. Cenabı Hak bize bu görevi vermiş, nimete sahip çıkmamız lazım. Bugün 46. İlimizi ziyaret etmiş oluyoruz. Yarınlar, yorgun olanların değil, rahatından vaz geçenlerin olacaktır. Diyor, Hasan El-Benna.’’

"BEREKETLENEREK 100 BİN HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Talat Yavuz da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Yavuz ‘’İlk defa böyle topluca bir araya geldik. Genel Başkanımızın aramızda olması büyük bir şansımız oldu. İnşaallah bereketlenerek 100 Bin hedefine ulaşırız. Yılsonunda Sendikalarımızın İstanbul Kadın Komisyonları, Genç Memur-Sen’in katılımlarıyla büyük bir program yapacağız. Emekli Memur-Sen Genel Başkanımızda aramızda. Emekli Memur-Sen, Memur-Sen’in 12. Sendikası olarak gücümüze güç katacaktır. Tekrar bu sendikal sorumluluğu yüklendiğiniz için hepinize teşekkür ederim.’’ dedi.

Emekli Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Arslan Özüduruk toplantıda kısa bir selamlama konuşması yaptı. Özüduruk, şunları söyledi:

"İstanbul’un 39 ilçesi var. Her ilçenin kendine has problemleri var. Bir iki ilçe hariç, teşkilatlanma sürecini tüm ilçelerimizde tamamladık. Anadolu Yakasını iki bölgeye, Avrupa Yakasını da Dört Bölgeye ayırarak gruplar halinde toplantılar yaptık. Emeklilerin sorunlarına çareyi yaparsa Memur-Sen yapar diyoruz. 15 Temmuzda ilk sokağa çıkanlardan olan Genel Başkanımız Ali Yalçın aramızda. En kısa zamanda İstanbul’da 100 Bin üyeyi hedefliyoruz. Biz bu potansiyele sahibiz.

30 Haziranda İstanbul’da Genel Merkez Teşkilatımızla birlikte, geniş katılımlı bir basın açıklaması planlıyoruz. Yer ve saatini daha sonra basınla paylaşacağız. Şimdiden katılımınızı bekleriz."