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  3. Ali Yerlikaya koronavirüs için seslendi: ''Allah rızası için dışarı çıkmayın''

Ali Yerlikaya koronavirüs için seslendi: ''Allah rızası için dışarı çıkmayın''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreninde tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, emniyet görevlileri ve vatandaşlar katılımlarıyla gerçekleşen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, COVİD-19 salgınına karşı önemli bilgiler vererek tüm vatandaşların tedbirlere uyması konusunda uyarılarda bulundu.

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03 Eylül 2020 Perşembe 15:12
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