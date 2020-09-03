Ali Yerlikaya koronavirüs için seslendi: ''Allah rızası için dışarı çıkmayın''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma töreninde tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önemli açıklamalarda bulundu.