Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i Riva'da ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. Ziyarette İstanbul'un ev sahipliği yapacağı, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Stadyumu'nda oynanacak UEFA Süper Kupa ve 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Nihat Özdemir, Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte tesisleri gezdi. (FOTOĞRAFLI) DHA



