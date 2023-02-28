Ali Zaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Zaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Zaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Zaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Zaki 17 Nisan 2003 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علي زكي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Zaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC U21 futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Ali Zaki'nin Smouha SC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Zaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Zaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Zaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Zaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Zaki şuan Smouha SC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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