Ali Zare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Zare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Zare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Zare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Zare 14 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da علی زارع şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Zare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ali Zare'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ali Zare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Zare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Zare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Zare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Moghavemat U21

2 Mart 2021 yılında FC Nassaji M.

13 Eylül 2021 yılında Mes Rafsanjan

26 Ocak 2023 yılında Paykan FC

Ali Zare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Zare şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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