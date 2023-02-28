Ali Zazaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Zazaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Zazaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Zazaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Zazaa 23 Haziran 2001 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da علي زعزع şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Zazaa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vuvuzela yapmaktadır. Ali Zazaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Zazaa'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ali Zazaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Zazaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Zazaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Zazaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Gouna

15 Eylül 2022 yılında Future FC

Ali Zazaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Zazaa şuan Future FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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