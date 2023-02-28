Alia Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alia Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alia Sylla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alia Sylla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alia Sylla 9 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alia Sylla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Raéf Gouja yapmaktadır. Alia Sylla, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alia Sylla'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alia Sylla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alia Sylla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alia Sylla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alia Sylla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2018 yılında US Monastir U21

22 Ekim 2020 yılında US Tataouine

1 Temmuz 2021 yılında Smouha

Alia Sylla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alia Sylla şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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