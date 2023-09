Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Alto Meclisi’ne katıldı

Aliağa Ticaret Odası Eylül ayı meclis toplantısı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın katılımı ile gerçekleşti.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Meslek Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılarının hazır bulunduğu ve sohbet ortamında gerçekleşen toplantıda Başkan Acar, başlanan ve başlayacak olan çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendirmede bulunurken konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.

"Sürdürülebilir bir gelişim için ortak akıl kültürünü hayata geçirmenin önemi çok büyük"

Eylül ayı Meclis Toplantısının açış konuşmasını gerçekleştiren Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Uğur Akyıldız, bir şehrin sürdürülebilir bir gelişim sağlayabilmesi için o şehirde yaşayan vatandaşların, kurum ve kuruluşların birlik beraberlik içerisinde hareket edebilmelerinin ve ortak akıl kültürünü hayata geçirmenin öneminin çok büyük olduğunu ifade ederek, "Aliağa Ticaret Odası ve Aliağa Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarında uyumlu bir şekilde, ortak akılla Aliağamızı bir adım daha öne çıkaracak çalışmalara imza atmayı ümit ediyorum. Toplantımıza katılım davetimizi kabul edip, zaman ayırdığınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

"Sorunların çözümünde ve şehrimizi ileriye taşıyacak her çalışmaya katkı koyacağız"

Açılış konuşmasının ardından konuşan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, bölgelerin kalkınmasının, bölge içerisindeki kurumların iş birlikleri ile ölçümlendiğini ve yaşanan birliktelik ile sürdürülebilir büyümenin sağlanabildiğini belirterek, "Bölge ne kadar iş birliğine açık ise her alanda o kadar güçlüdür. Aliağa Ticaret Odası olarak Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan her zaman memnuniyet duyduk. Önümüzdeki süreçte de birliktelik içerisinde şehrimizin sorunlarının çözümünde ve şehrimizi ileriye taşıyacak her çalışmaya katkı koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Kurum, kuruluş ve STK'ların birbirleriyle diyalog halinde ve uyumlu çalışması düşüncesine katkı sağlayarak toplantımızda bizlere eşlik ettiğiniz için tüm Oda üyelerim adına sizlere teşekkür ederim" dedi.

"Aliağa'mız il olması durumunda, ülkemize ve bölgemize çok daha büyük katkılar sağlayacaktır"

Aliağa'da sanayi ve ticaret anlamında hızlı büyümenin getirdiği birtakım sorunların olduğunu ve bu sorunların uzun zamandır çözüm beklediğini dile getiren Başkan Ertürk, "Aliağa artan yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüyor ancak; ticaret ve sanayi alanları, eğitim, sağlık, konut ve kent merkezimizde yaşadığımız önemli sorunlarımız var. Mevcut durumumuzda planlama ve sorunların çözüme kavuşma hızı, ilçemizin gelişim hızına yetişemiyor. İl konusu çok önem verdiğimiz bir konu, çünkü sorunlara ilk müdahale İl Müdürlüklerinden geçmekte olup, bu birimlerin Aliağa'da olması sorunların çözümüne ve sürdürülebilirlik adına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle ilçemizin il olması durumunda tüm alanlarda karar mekanizması daha hızlanacak ve potansiyelinin tamamını kullanması durumunda şehrimiz, ülkemize ve bölgemize çok daha büyük katkılar sunacak. Şehrimizin tüm paydaşlarının da hep birlikte, söz konusu hedefe ulaşma konusunda irade ortaya koyması önem arz ediyor" diye konuştu.

"Aliağa'nın marka bir dünya şehri olması için kimliğine kültür, sanat, eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve sporun da eklenmesi gerektiğinin altını çizdi"

Aliağa Ticaret Odası'nın Eylül ayı meclis toplantısında, meclis ve meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar konuşmasında, Aliağa'nın ülkenin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden biri olduğunu, ancak Aliağa'nın marka bir dünya şehri olması için kimliğine kültür, sanat, eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve sporun da eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Aliağa'nın bir dünya şehri olması için hep birlikte el ele vererek, kentimizi hedeflediğimiz noktaya getireceğiz"

Aliağa'nın deniziyle, doğasıyla, güzel iklimi, verimli toprakları ve kültürel değerleriyle büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığını söyleyen Başkan Acar, "Bu kadar büyük potansiyele sahip bir şehrin hakikaten bir dünya şehri olması gerekiyor. Aliağa sanayi ve liman şehirlerinden bir tanesi ve bu konuda şanslıyız. Bunun yanı sıra göreve geldiğimizden itibaren söz konusu potansiyelin ortaya çıkması adına kültürde, sanatta, sporda, tarım ve hayvancılıkta, eğitimde ve turizmde şehrimizi en iyi yerlere getirmek için çalışmalar yaptık. Bu noktada büyüyen ve gelişen Aliağa'nın bir dünya şehri olması için hep birlikte el ele vererek, kentimizi hedeflediğimiz noktaya getireceğiz inşallah" dedi.

Meclis toplantısının devamında ALTO Başkanı Ömer Ertürk, Eylül ayına ilişkin gündemdeki konular ile ALTO tarafından yürütülen proje ve faaliyetleri paylaşarak, Aliağa'nın ülke ekonomisine sağladığı katkılar, bölgenin ekonomik, ticari ve sosyal sorunları hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)