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Aliağa Belediye Helvacı Spor’dan gol yağmuru

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Koleji Çamdibi Altınok'u 8-0 mağlup etti.

Aliağa Belediye Helvacı Spor’dan gol yağmuru

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Koleji Çamdibi Altınok'u 8-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Aliağa Belediye Helvacı Spor, Zübeyde Hanım Koleji Çamdibi Altınok'u konuk etti. Helvacı Mahallesi Stadı'ndaki karşılaşama da Aliağa temsilcisi, rakibini adeta gol yağmuruna tuttu. Aliağa Belediye Helvacı Spor, rakibini farklı bir skorla 8-0 yenmeyi başardı. Aliağa temsilcisi, aldığı bu galibiyetle 43 puana ulaşırken, 2. sıradaki yerini korumayı başardı.

Aliağa Belediye Helvacı Spor’dan gol yağmuru

Aliağa Belediye Helvacı Spor’dan gol yağmuru

Kaynak: İHA

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