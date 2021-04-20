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Aliağa Belediyesi ortak kullanım alanları dezenfekte ediyor

İzmir'de Aliağa Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Aliağa Belediyesi ortak kullanım alanları dezenfekte ediyor

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hijyen ekibi, kent genelinde; dolmuş, dolmuş durağı, bank, park, cami, eczane, okul ve hastane gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tüm kamu binaları da sık aralıklarla özel bir solüsyonla dezenfekte edilerek, vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet verilmesi sağlanıyor.

Hijyen ekibi görevlisi Yusuf Emre Karahan, "Dezenfekte çalışmamız korona virüsü salgını başladığından bu zamana kadar kesintisiz devam ediyor. Yoğun bir çalışma içerisinde bu uygulamayı yapıyoruz. Elimizden geldiğince Aliağa Belediyesi adına görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışmalarından memnun oluklarını ifade eden vatandaşlarda, hijyen çalışmalarının düzenli aralıklarla yapılmasından dolayı Aliağa Belediyesine teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Aliağa Belediyesi ortak kullanım alanları dezenfekte ediyor

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