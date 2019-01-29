Aliağa Belediyesi parke taşı, bordür, yağmur oluğu alacak

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, beton parke taşı, bordür ve yağmur oluğu mal alımı için ihaleye çıkacağını bildirdi.

Nakliye dahil toplam 7 kalem beton parke taşı, bordür ve yağmur oluğu mal alımını kapsayan ihale, 19 Şubat 2019 Salı günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yüklenici firmanın malları, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde Aliağa Belediyesi mücavir alanlar içerisinde idarenin göstereceği yere teslim edeceği ifade edilirken, ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.

Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhale dokümanı, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP web adresinden görülebileceği gibi 150 TL karşılığında Aliağa Belediyesi İhale İşleri Servisi'nden de satın alınabileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tekliflerin, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür."

Kaynak: İHA