Aliağa Belediyesi sağanak yağış öncesi tedbirlerini aldı

İzmir Valiliği Kıyı Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunurken Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de sağanak yağış esnasında oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, resmi İnternet sayfasından yaptığı açıklama ile Aliağa ve çevresinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Sağanak yağışların salı gününe kadar etkili olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında da bulunuldu. Sağanak yağışlar öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kentte oluşabilecek olumsuzluklara karşı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına mesai saatlerini uzattı. Belediye ekipleri hazırda bulundurduğu kepçe, kamyon ve vidanjör gibi acil müdahale araçlarıyla mağduriyetler yaşanmasının önüne geçecek. Vatandaşlar ayrıca acil durumlarda 153 Hilal Masayı arayarak Aliağa Belediyesi ile irtibata geçebilecek. Aliağa'da tahmin edilen 5 günlük hava durumu şöyle:

"5 Ekim 2019 Cumartesi: Hava kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 26 en düşük 17 derece

6 Ekim 2019 Pazar: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 27 en düşük 15 derece

7 Ekim 2019 Pazartesi: Hava gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 26 en düşük 15 derece

8 Ekim 2019 Salı: Hava gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 26 en düşük 16 derece

9 Ekim 2019 Çarşamba: Hava az bulutlu, sıcaklık en yüksek 26 en düşük 16 derece."

Kaynak: İHA