Aliağa Belediyesi spor okulları kursları başlıyor

Aliağa Belediyesinin yaz ve kış dönemleri olmak üzere yıl boyu Aliağalı gençlere farklı branşlarda sunduğu spor kursları kapsamında, 2019-2020 "Kış Spor Okulları" kayıtları başlıyor. 16 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de başlayacak olan kurs kayıtları Aliağa Gençlik Merkezinin resmi internet sayfası olan www.aliagagenclikmerkezi.com adresinden online olarak yapılacak.

Sporun yaygınlaşması, ilçedeki gençlerin sporla iç içe yaşaması, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi "Kış Spor Okulları" ile geleceğin yıldızları olan minik sporculara kapılarını açıyor. Farklı yaş kategorilerinde yüzlerce gence uzman eğitmenler tarafından; basketbol, futbol, karate, güreş, aerobik, voleybol ve satranç branşlarında eğitimler verilecek.

Aliağalılar, 16 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle online kayıt yapabilecekleri www.aliagagenclikmerkezi.com sayfası sayesinde kontenjanları anlık olarak takip ederek kurslardan faydalanabilirken, duyuru ve kurs programları hakkında bilgi edinmek için Aliağa Gençlik Merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Aylık 50 TL olarak belirlenen kurs kayıt ücretleri kredi kartı ile internet sitesi üzerinden ödenebilecek.

Kaynak: İHA