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Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çevre mahallelerdeki çalışmaları periyodik hale getiren Aliağa Belediyesi, Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği ve bakımı yapılıyor.

Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyor

Çakmaklı Mahallesi'nde vatandaşlardan ve muhtarlık tarafından gelen talepleri göz önünde bulunduran Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, mahalle genelinde çevre düzenlemesi yapıyor. Çakmaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, görüntü kirliliği oluşturan molozlar temizleniyor, mahalle içindeki sokaklarda onarımlar yapılırken, yağmur kanalı geçişleri ile tıkanan kanallar açılıyor. Ayrıca çim biçme, camii ve okul bakımı ile muhtelif alanlarda tesviye çalışmaları da yapılıyor.

Aliağa Belediyesinin mahalle genelinde bahar temizliği ve bakımı başlattığını belirten Çakmaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Kahraman, "Otlar biçiliyor, su kanalları ve mazgallar temizleniyor, mahalle içindeki yolların tamiratları, camii temizliği ve okulun bakımı yapılıyor, haftada bir umuma açık tuvaletler temizleniyor. Önümüzdeki günlerde Aliağa Belediyesi tarafından sahilimizde düzenleme çalışması yapılacak. Bu bizim için çok büyük bir heyecandır. Başkanımız Serkan Acar ile çalışmalar hususunda sürekli istişare içindeyiz. Aliağa Belediyesi tüm isteklerimizi yerine getirerek eksiklerimizi gideriyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyor

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