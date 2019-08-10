Aliağa Belediyesinden bayram temizliği

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala rutin çalışmalarına ek olarak kent genelinde temizlik çalışması başlattı.

Aliağa Belediyesi, vatandaşlarının daha sağlıklı ve temiz bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için kolları sıvadı. Temizlik işlerine bağlı ekipler kent genelinde yaptıkları rutin temizlik çalışmalarını bayram nedeniyle sıklaştırdı. Başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında özel sulama aracıyla cadde ve sokaklar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Tazyikli suyla yıkanan cadde ve sokaklar pırıl pırıl bir hale getiriliyor.

Kent merkezinde tüm cadde ve sokakları kapsayan temizlik çalışmasının bayramın birinci gününe kadar devam edeceğini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin Akar, "Daha temiz bir Aliağa hedefiyle kentin dört bir yanında rutin olarak yürüttüğümüz temizlik çalışmalarına Kurban Bayramı öncesinde hız verdik. Bayram öncesinde cadde ve sokaklarımızın daha temiz bir görünüme kavuşması için de bayramın birinci gününe kadar aralıksız çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA