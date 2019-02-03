Aliağa Belediyesinden çevre dostu bez çanta

Aliağa Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vererek vatandaşa çevre dostu bez çanta dağıtımına başladı.

Aliağa Belediyesi, vatandaşların alışverişlerinde uzun süre kullanılabileceği yüzde yüz pamuktan oluşan alışveriş çantasının ilk dağıtımını kapalı pazar yerinde yaptı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ücretsiz olarak dağıtılan çevre dostu çantalar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

25 bin adet dağıtılması planlanan çevre dostu bez çantaların 7 bin adeti kapalı pazar yerinde dağıtıldı. Geri kalan çantaların tamamı Yeni Şakran, Helvacı, Yeni Mahalle'de kurulan pazarlarda ve kentin farkı noktalarında bulunan alışveriş marketleri önlerinde dağıtılacak.

Her zaman çevre dostu bir belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, doğayı korumanın görevleri arasında yer aldığını bu nedenle bez çanta dağıtarak plastik poşetlerin kullanıma son vermek istediklerini söyledi.

Turan ayrıca, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak istediklerini de sözlerine ekleyerek vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: İHA