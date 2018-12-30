Aliağa Belediyesinden yeni yıla özel iki Güzelhisar kitabı birden

Aliağa'nın yerel tarihini, kültürünü ve geçmişin birikimini geleceğe aktarmak gibi önemli bir sorumluluk üstlenen Aliağa Belediyesi, her ay düzenlediği kitap kampanyalarına devam ediyor.

Aliağa Belediyesi gerçekleştirdiği her ay bir kitap kampanyası kapsamında tarih severler için yeni yıla özel olarak iki Güzelhisar kitabını birden okuyucuyla buluşturuyor. "Aliağa Kent Kitaplığı" dizisinin ikinci yayını olan "Aliağa Çevresi ile Birlikte, Güzelhisar 3. Baskısı" ile 7. ve yeni yayını "Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar"ı yeni yıl armağanı olarak hediye ediyor.

Aliağa çevresi ile birlikte, Güzelhisar

Yazar Cevat Yıldırım tarafından kaleme alınan 432 sayfalık dev eserde 1320'den 1864 yılına kadar Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine 500 yıldan fazla kaza olan Güzelhisar'ın 20.Yüzyıl sonunda hızla gelişmesi, tarihi ve coğrafyası ile ele alınıyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 7. yayını

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini gün yüzüne çıkarmak ve bu tarihi kültür yayınları ile gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Aliağa Belediyesi, 19 kitap olarak projelendirdiği Aliağa Kent Kitaplığının yedinci eseri "Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar"ın basımını tamamlayarak akademi dünyasının hizmetine sundu.

Osmanlı arşivlerinden yararlanıldı

Aliağalıların ve tarih severlerin başucu kitabı olacak 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın dolayısıyla da Aliağa'nın 16. yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuluyor.

Akademi dünyasına ışık tutacak

Akademik bir dille bilimsel veriler ışığında hazırlanan eser, tüm üniversitelerin ve kütüphanelerin kitaplıklarını süsleyecek. Tarihe ilgi duyan akademisyenlerin de başucu kitabı olacak. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucular kitabın tam metnini Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası yayınlarımız bölümünden okuyabilir ya da PDF olarak indirebilir.

Tapu tahrir defterlerinin önemi

Osmanlı Devleti topraklarının ana ve asıl kayıtları olup, tapu hükmünde sayılan Tapu Tahrir Defterleri; 400-500 yıl öncesine ilişkin Osmanlı Devletinin dört bir yanındaki toprağa bağlı köylüyü, sipahileri, çeşitli mükellefiyetleri olan meslek gruplarını, üretilen mahsulleri, toplanan vergileri, pazar ve gümrük mahallerini, bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal özelliklerini yansıtması açısından önem taşıyor. Ayrıca üç kıtaya yayılmış imparatorluğun topraklarında bugün kurulan yeni devletlerin tarihini tam olarak yazmak da ancak; bölgenin askeri, ekonomik ve sosyal yönünü ortaya koyan bu defterlerle mümkün. Bugün elde mevcut bulunan tapu tahrir defterleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) ile Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunuyor.

Kaynak: İHA