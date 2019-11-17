Aliağa, Denizcilik ve Gemi Teknolojileri bölümü istiyor

Aliağa'nın denizcilik ve gemi teknolojileri alanında önemli bir potansiyeli barındırdığını belirten Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, Aliağa'ya kazandırmak istedikleri Denizcilik ve Gemi Teknolojileri bölümleri için ilgili yerlere başvurularını yaptıklarını söyledi.

Aliağa, son yıllarda yapılan liman yatırımlarıyla atağa kalkarak deniz ticaretindeki hızlı yükselişini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından 11 milyar 958 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Aliağa limanlarından 2018 yılında gerçekleşen ithalat ise 10 milyar 859 milyon dolar oldu. İzmit'ten sonra Türkiye'nin en yoğun ikinci limanı olmaya devam eden Aliağa limanları ithalatçıların ve ihracatçıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tüm bu verilere rağmen Aliağa'nın Denizcilik ve Gemi Teknolojileri alanında lise ya da yüksekokul düzeyinde bir bölüme sahip olmaması Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü harekete geçirdi.

"Uzun bir süreç alacak"

Liman büyüklüğü ve deniz ticareti konusunda Aliağa'nın bölgenin en değerli kenti olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, "İzmir'de denizcilik ve gemi teknolojileri alanında Çeşme, Konak, Urla ve Ayvalık dışında eğitim veren ilçeler bulunmuyor. Ayvalık'ta bulunan Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, tüm iş ve işlemlerini Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinden yürütüyor. Ulaştırma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği denizcilik liseleri her yere açılamıyor. Hemen yanı başımızda yer alan Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi bu bölgedeki kotayı dolduruyor. Bu nedenle Aliağa'nın denizcilik lisesi hayali uzun bir süreç alacak. Denizcilik lisesi olmasa da denizcilik ve gemi teknolojilerinin bölüm olarak Aliağa'da açılmasını istiyoruz" dedi.

Bakanlık onay verirse bölümler açılacak

HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Denizcilik ve Gemi Teknolojileri" adı altında bir bölümün açılması için gerekli yerlere tekliflerini sunduklarının altını çizen Bayhan, "Aliağa'ya önemli bir kazanç sağlayacağına inandığımız Denizcilik ve Gemi Teknolojileri bölümleri için verdiğimiz teklifler il ve ilçe kurullarından geçti. Bakanlığımız da onay verdiği takdirde bu bölümleri Aliağa'ya kazandıracağız" diye konuştu. Bayhan ayrıca, Aliağa gibi Adalet Bakanlığı birimlerinin yoğun olduğu bir bölgede Aliağa Meslek Lisesi'ne Adalet bölümünün açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına teklif sunduklarını da söyledi.

Kaynak: İHA