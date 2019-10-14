Aliağa, Eurovelo ile bisiklet tutkunlarının adresi oluyor

Çevresindeki tarih, deniz ve doğa rotaları ile bisiklet tutkunlarının dikkatini çeken Aliağa, Avrupa Bisikletliler Federasyonu'nun (ECF) en önemli projelerinden olan EuroVelo'da kuzey İzmir ayağının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa Bisiklet Turizm Ağı Eurovelo'da yer alan İzmir'de bu ağın kuzeyindeki ayağında Aliağa destinasyonu önemli bir yer tutuyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın öncülüğünde "Bisiklet Dostu Kent Vizyonu" hedefi ile bisiklet kullanımında önemli adımlar atan Aliağa Belediyesi, son 5 yılda kent genelinde yaptığı çalışmalarla bisiklet ağını genişletti. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, sahil bandı, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı, kuş cenneti, Yeni Şakran Sahili, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi ve son olarak "Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi'ne yapılan Avrupa standartlarındaki bisiklet yolları ile bisiklet ağı yaklaşık 15 kilometreye kadar çıkartıldı. Ayrıca Aliağa sınırları içerisinde yer alan Kyme, Gryneion ve Myrina antik kentleri de bisiklet gruplarının ziyaret edebileceği mekanlar arasında bulunuyor.

EuroVelo 8 Akdeniz Rotası'nın uzantısında yer alan İzmir'e gelmek isteyen bisiklet severler, Sakız Adasından Çeşme'ye veya Midilli adasından Ayvalık'a deniz yoluyla geçiyor. Dikili üzerinden Bergama, Aliağa, Foça, Sasalı, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Gümüldür'den Selçuk'a ulaşıyor. Güzergah üzerinde Pergamon, Atarneus, Pitane, Elaia, Gryneion, Myrina, Kyme, Larissa, Smyrna, Agora, Limantepe, Erythral, Teos, Lebedos, Colophon, Klaros ve Ephesos olmak üzere 17 antik kent bulunuyor.

EuroVelo'nun 16 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan EuroVelo 8 Akdeniz Rotası İspanya'dan başlıyor. 11 ülke bulunan rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesine özgü 712 balık türü bulunuyor.

Kaynak: İHA