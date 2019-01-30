Aliağa Kent Kitaplığı’nın 8’inci kitabı 1 Şubat’ta okurlarla buluşuyor

İzmir'de, Aliağa Kent Kitaplığı'nın 8'inci kitabı "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" okuyucu ile buluşuyor.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık uygarlık mirasını gün ışığına çıkarmak ve bu mirası gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla akademik çalışmaları aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı'na yeni dev bir eser daha kazandırdı. 17. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Aliağa'yı ziyaret etmiş Türklerin ünlü seyyahı Evliya Çelebi'den; İngiliz, Rus, Fransız, İskoç, Avusturya ve Alman dünyaca ünlü birçok seyyahın Aliağa'ya dair seyahatnamelerini konu alan kitap, Aliağa ve çevresiyle ilgili birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkarıyor.

Heyecanla beklenilen "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi 17-20. Yüzyıl" ismindeki kitabın, 1 Şubat itibari ile okurlarla buluşacağı belirtildi. Kitabın, Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası Hilal Masa, Yeni Şakran ve Helvacı Hizmet Birimleri, Nadir Nadi Kütüphanesi ile muhtarlıklardan ücretsiz olarak edinebileceği bildirildi. Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlarda, Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası "e-belediye yayınlarımız" bölümünden kitabı okuyabileceği, ya da PDF olarak indirebileceği kaydedildi.

Seyyahlar, seyahatnameler, haritacılık gibi alanlarda Türkiye çapında uzmanlığı ile bilinen araştırmacı-yazar İlhan Pınar'ın 1 yıllık çabaları sonunda ortaya çıkan eser, 247 sayfadan oluşuyor.

Aliağa Belediyesi bugüne kadar "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında son kitapla, toplam 2 Bin 780 sayfalık dev bir arşive sahip olmuş oldu.

Kaynak: İHA