Aliağa, sezon öncesi şampiyonluk için kenetlendi

Aliağaspor FK yönetimi ve futbolcuları, Aliağa mülki erkanı ile Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda bir araya geldi. 15 yıl aradan sonra ilk defa profesyonel ligde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi. Programda, takımın yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Volkan Gürler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, daire amirleri, kurum müdürleri, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve yönetimi, teknik kadro, altyapı antrenörleri, siyasi parti yöneticileri, oda başkanları ile futbolcular katıldı.

Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal: "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız"

Aliağa'nın profesyonel lige yükselebilmesi için göreve geldikleri günden bugüne mücadele verdiklerini belirten Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal, "Son 4 yıldır Aliağaspor FK'nın başarısı için gece gündüz demeden yoğun bir emek harcadık. Nihayetinde 9 Eylül Cumartesi günü yeni bir serüvene başlıyoruz. 3. Lig maratonunda yönetim olarak tüm futbolcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Sezon sonunda Aliağa olarak hep beraber şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "Hep birlikte başaracağız"

Aliağa'da her alanda birçok başarıyı hep birlikte elde ettiklerini ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Profesyonel ligde son maçımızı 15 yıl önce oynamıştık. 15 yıl aradan sonra ilk maçımızı cumartesi günü Aliağa Atatürk Stadında oynayacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk kupasını alarak 2.lige adım atmak istiyoruz. Bu yönde futbolcu kardeşlerimizin sahada terlerini sonuna kadar dökeceklerine inanıyorum. Her maç sonunda ve sezon sonunda bizleri sevince boğacaklar. Aliağamızı her alanda olduğu gibi sportif ve futbol alanında da en iyi yerlere getireceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney: "İnşallah 2. Lig'e hep beraber çıkarız"

Profesyonel ligde mücadele edecek olmanın sevincini hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bu sene 3.Lig'in takımıza basamak olmasını ve sezon sonunda elde edilecek şampiyonlukla 2.Lig'e yükselmeyi temenni ediyorum. Futbolcu kardeşlerimizin şehrimizin değerlerini ve isteklerini bilerek sahada en iyi şekilde mücadele vereceklerine inanıyorum. Bu kulübün başarısı için Belediye Başkanımız ve kulüp yöneticilerimiz gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyor. Bu emeklerin karşılığı olarak inşallah 2.Lige hep beraber çıkarız" ifadelerini kullandı.

Aliağaspor FK'dan 100. yıla özel forma

Gecede verilen birlik ve beraberlik mesajlarının ardından Aliağaspor FK'nın 2023-2024 TFF 3. Lig'de giyeceği formalar tanıtıldı. Sarı, siyah, beyaz ve yeşil renk kombinasyonları ile tasarlanan formalar bu sene Aliağaspor FK'nın iç ve dış saha maçlarında giyeceği formalar olacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın isteği üzerine, cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan ve üzerinde Aliağa'nın simge anıtlarından olan zeybek oynayan Atatürk Anıtı görselinin yer aldığı 100. yıl özel forması, katılımcılardan ilgi gören formaların başında geldi.

İlk maç seyircisiz oynanacak

Aliağaspor FK, TFF 3. Lig 1. Grup ilk haftasında sahasında Kepez Spor'u konuk edecek. Aliağaspor FK, geçtiğimiz sezon Yunus Emre Belediyespor ile oynadığı deplasman maçından kalma cezası nedeniyle ilk hafta maçını seyircisiz oynayacak. 9 Eylül 2023 Cumartesi günü Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)