Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Kültür sanattan spora birçok alanda Aliağa'nın yeni cazibe merkezi Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM), kış spor okulları için kayıtlar 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Kültür sanattan spora birçok alanda Aliağa'nın yeni cazibe merkezi Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nde (AYM), kış spor okulları için kayıtlar 18 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Kontenjanları sınırlı olan branşlara kayıtlar 20 Eylül 2023 Çarşamba günü son bulacak. Vatandaşlar, basketbol, voleybol, karate, tenis, özel eğitim, pilates (reformer- mat pilates) ve cimnastik branşlarında verilecek kurslar için AYM'ye 10.00 - 19.00 saatlerinde şahsen başvuru yapabilecek. Öğrenciler, kendi yaş gruplarına uygun branşlara kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile müracaat edebilecek. Vatandaşlar ayrıca, 0232 399 00 00 / 3200 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın "Aliağa Gelişim Vizyonu" kapsamında Örnekkent'te 14 bin metrekare alanda projelendirilen ve 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip proje tamamlanarak hizmete girdi. AYM'de ASEV kurslarıyla birlikte Aliağa Belediyesi Spor Okulları Kış Kursları da başlıyor. Alanında deneyimli spor antrenörleri tarafından verilecek kurslarda çocuklar, ders dışında kalan zamanlarını spor yaparak verimli bir şekilde değerlendirme imkanı bulacak.

AYM'de verilecek cimnastik kurslarına 2016-2017-2018 doğumlular; karate kurslarına 2014-2015-2016-2017 doğumlular; tenis kurslarına 2012-2013-2014-2015 doğumlular; özel eğitim kurslarına 4-14 yaş arası; pilates kurslarına 16 yaş ve üzeri yetişkin kadınlar; Antrenmanları Aliağa Belediyesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda verilecek basketbol kurslarına 2012-2013-2014-2015 doğumlular; voleybol kurslarına ise 2012-2013-2014-2015 doğumlular başvurabilecek.

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde Kış Spor Okulları kayıtları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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